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Стал известен состав сборной Швейцарии на МЧМ-2018

Хоккей

Тренерский штаб молодёжной сборной Швейцарии определился с составом на чемпионат мира 2018 года, который стартует 26 декабря в Баффало.

Вратари: Маттео Ритц, Акира Шмид, Филип Вутрих.

Защитники: Давид Барандун, Тим Берни, Доминик Эгли, Тобиас Гайссер, Нико Гросс, Симон Ле Кутр, Элиа Рива.

Нападающие: Марко Каваллери, Нандо Эггенбергер, Андре Хайм, Кен Хунтер, Филипп Курашёв, Свен Лейенбергер, Гийом Майяр, Марко Миранда, Николас Мюллер, Валентин Нуссбаумер, Дарио Рорбах, Джастин Зикрист, Аксель Симич.

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