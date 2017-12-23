Стал известен состав сборной Швейцарии на МЧМ-2018

Тренерский штаб молодёжной сборной Швейцарии определился с составом на чемпионат мира 2018 года, который стартует 26 декабря в Баффало.

Вратари: Маттео Ритц, Акира Шмид, Филип Вутрих.

Защитники: Давид Барандун, Тим Берни, Доминик Эгли, Тобиас Гайссер, Нико Гросс, Симон Ле Кутр, Элиа Рива.

Нападающие: Марко Каваллери, Нандо Эггенбергер, Андре Хайм, Кен Хунтер, Филипп Курашёв, Свен Лейенбергер, Гийом Майяр, Марко Миранда, Николас Мюллер, Валентин Нуссбаумер, Дарио Рорбах, Джастин Зикрист, Аксель Симич.