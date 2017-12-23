Итоги дня в ВХЛ: Окулов забил гол и сделал передачу в матче за «Звезду»
23 декабря 2017, 23:21
Хоккей
23 декабря в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось шесть матчей.
«Химик» обыграл «Чэн Тоу» со счётом 2:0 благодаря голам Николая Богомолова и Глеба Шашкова.
«Южный Урал» одержал шестую победу подряд, обыграв лидера чемпионата «Динамо» СПб со счётом 6:4.
В составе победителей отличились Артём Чистяков, Пауль Манушин, Иван Гавриленко, Александр Васильев, Денис Скатов и Денис Фахрутдинов. Голы динамовцев забили Александр Шевченко, Виталий Карамнов и Виктор Пластинин, который оформил дубль.
ВХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 15:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
, 0:1 – Шевченко (Ручкин) – 11:20 (5x4) , 1:1 – Чистяков (Гавриленко) – 14:43 (5x4) , 2:1 – Манушин – 19:20 (5x5) , 3:1 – Гавриленко (Куликов) – 26:57 (5x5) , 4:1 – Васильев (Дорофеев) – 32:57 (5x5) , 4:2 – Пластинин (Кудряшов) – 34:02 (5x5) , 4:3 – Пластинин (Горбачёв) – 35:00 (5x5) , 5:3 – Скатов (Фахрутдинов, Харькин) – 39:37 (5x5) , 5:4 – Карамнов (Буханко) – 50:43 (5x4) 6:4 – Фахрутдинов (Илья Иванов) – 59:54 (en)
ХК «Рязань» справился со «Спутником», матч завершился по буллитам со счётом 2:1.
Николай Патрушев вывел «Спутник» вперёд, но Павел Кудрявцев сравнял счёт, а решающий буллит забил Андрей Рукин.
«СКА-Нева» обыграл «Горняк» со счётом 4:2.
Голы «армейцев» на свой счёт записали Святослав Гребенщиков, Иван Володин, Илья Гребенников и Данила Квартальнов. В составе команды из Учалов забили Руслан Сафин и Иван Сушинский.
«Звезда» разгромила «Куньлунь Хэйлунцзян» со счётом 7:2,
Константин Окулов набрал 2 (1+1) очка. Павел Карнаухов оформил дубль, ещё по шайбе забили Никита Мокин, Иван Николишин, Евгений Воронков, Константин Окулов и Никита Попугаев. Оба гола китайской команды забил Микаэль Там.
ВХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
, 1:0 – Карнаухов (Мокин, Ибрагимов) – 06:49 (5x5) , 1:1 – Там (Скворцов, Ху) – 07:14 (5x5) , 2:1 – Мокин (Карнаухов) – 14:54 (5x5) , 3:1 – Николишин (Пешехонов, Антипов) – 18:31 (5x5) , 4:1 – Воронков (Окулов, Мокин) – 24:29 (5x4) , 5:1 – Окулов (Ибрагимов, Карнаухов) – 36:31 (5x4) , 6:1 – Карнаухов (Ибрагимов) – 38:21 (5x4) , 7:1 – Попугаев (Мещеряков) – 42:35 (5x5) 7:2 – Там (Мокин) – 55:04 (5x5)
«Буран» одолел «Челмет» со счётом 5:4 Б.
В основное время за воронежскую команду отличились Иван Безруков, Максим Корниевский, Денис Мошаров и Дмитрий Алексеев, за челябинскую – Александр Шипилов, оформивший дубль, а также Андрей Геращенко и Андрей Луговой. Решающий буллит забил Антон Злобин.
ВХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 11:00 МСК
4 : 5
2:3, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1
, 1:0 – Безруков (Карпухин, Кориневский) – 01:45 (5x5) , 1:1 – Шипилов (Беленький, Луговой) – 05:08 (5x5) , 1:2 – Геращенко (Алёшин, Суховерхов) – 12:12 (5x4) , 1:3 – Шипилов (Луговой) – 15:42 (5x5) , 2:3 – Кориневский (Кулиев, Тертышный) – 19:02 (5x5) , 2:4 – Луговой (Плотников, Шипилов) – 29:57 (5x5) , 3:4 – Мошаров (Уфимцев, Кориневский) – 37:15 (5x4) , 4:4 – Алексеев (Яковенко, Тертышный) – 39:51 (5x4) 4:5 – Злобин – 65:00 ( ПБ)