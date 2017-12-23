Итоги дня в ВХЛ: Окулов забил гол и сделал передачу в матче за «Звезду»

23 декабря в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось шесть матчей.

«Химик» обыграл «Чэн Тоу» со счётом 2:0 благодаря голам Николая Богомолова и Глеба Шашкова.

«Южный Урал» одержал шестую победу подряд, обыграв лидера чемпионата «Динамо» СПб со счётом 6:4.



В составе победителей отличились Артём Чистяков, Пауль Манушин, Иван Гавриленко, Александр Васильев, Денис Скатов и Денис Фахрутдинов. Голы динамовцев забили Александр Шевченко, Виталий Карамнов и Виктор Пластинин, который оформил дубль.

ХК «Рязань» справился со «Спутником», матч завершился по буллитам со счётом 2:1.



Николай Патрушев вывел «Спутник» вперёд, но Павел Кудрявцев сравнял счёт, а решающий буллит забил Андрей Рукин.

«СКА-Нева» обыграл «Горняк» со счётом 4:2.



Голы «армейцев» на свой счёт записали Святослав Гребенщиков, Иван Володин, Илья Гребенников и Данила Квартальнов. В составе команды из Учалов забили Руслан Сафин и Иван Сушинский.

«Звезда» разгромила «Куньлунь Хэйлунцзян» со счётом 7:2, Константин Окулов набрал 2 (1+1) очка.



Павел Карнаухов оформил дубль, ещё по шайбе забили Никита Мокин, Иван Николишин, Евгений Воронков, Константин Окулов и Никита Попугаев. Оба гола китайской команды забил Микаэль Там.

«Буран» одолел «Челмет» со счётом 5:4 Б.



В основное время за воронежскую команду отличились Иван Безруков, Максим Корниевский, Денис Мошаров и Дмитрий Алексеев, за челябинскую – Александр Шипилов, оформивший дубль, а также Андрей Геращенко и Андрей Луговой. Решающий буллит забил Антон Злобин.