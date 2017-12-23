Мастрюков: «Лада» неплохо начала, забила гол, но дальше не использовала моменты

Нападающий «Лады» Алексей Мастрюков прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (1:2).

«Перед игрой нам говорили, что соперник проводит третью встречу на выезде, для нас же домашняя серия только началась, хотелось начать её с победы. Неплохо провели стартовый отрезок матча, забросили шайбу, но в дальнейшем не смогли использовать свои моменты, не получилось выжать максимум и в результате потерпели поражение.



Перед третьим периодом понимали, что соперник будет играть на удержание счёта, всё-таки для них это третья игра на выезде. Получилось так, что «Динамо» отдало нам среднюю зону, позволило раскатываться, но мы этим преимуществом не воспользовались, а во второй половине периода сами стали больше ошибаться в атаке и позволили сопернику чаще действовать в нападении», — передаёт слова Мастрюкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.