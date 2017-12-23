Дубль и передача Бержерона помогли «Бостону» обыграть «Детройт»

«Бостон Брюинз» на домашней площадке одержал победу в матче с «Детройт Ред Уингз», встреча завершилась со счётом 2:1.



Нападающий «мишек» Патрик Бержерон поучаствовал во всех голах своей команды. В первом периоде он ассистировал Брэду Маршану, который реализовал двойное численное преимущество, а в третьем оформил дубль. На 47-й минуте Бержерон вывел «Бостон» вперёд, а в концовке поразил пустые ворота соперника. В составе «Детройта» отличился Франс Нильсен.

Видео гола Бержерона можно посмотреть также в «твиттере» «Бостон Брюинз».