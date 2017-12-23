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Дубль и передача Бержерона помогли «Бостону» обыграть «Детройт»

Хоккей

«Бостон Брюинз» на домашней площадке одержал победу в матче с «Детройт Ред Уингз», встреча завершилась со счётом 2:1.

Нападающий «мишек» Патрик Бержерон поучаствовал во всех голах своей команды. В первом периоде он ассистировал Брэду Маршану, который реализовал двойное численное преимущество, а в третьем оформил дубль. На 47-й минуте Бержерон вывел «Бостон» вперёд, а в концовке поразил пустые ворота соперника. В составе «Детройта» отличился Франс Нильсен.

Видео гола Бержерона можно посмотреть также в «твиттере» «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3 : 1
1:1, 0:0, 2:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Маршан (Бержерон, Пастрняк) – 13:37 (5x3), 1:1 – Нильсен (Хельм) – 14:38 (4x5), 2:1 – Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 46:11 (5x5), 3:1 – Бержерон (Маршан, Бэйкс) – 59:46 (en)
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