«Айлендерс» обыграли «Виннипег», Барзал оформил свой первый хет-трик в НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке одержал победу в матче с «Виннипег Джетс», встреча завершилась со счётом 5:2.



Нападающий Мэтью Барзал оформил свой первый хет-трик на уровне НХЛ, ещё по голу забили Андерс Ли и Антони Бовилье. В составе «реактивщиков» отличились Такер Пулман и Адам Лоури.



Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов сыграл 19 минут 13 секунд, провёл один силовой приём и завершил матч с показателем полезности «-1».

Видео третьего гола Барзала можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.