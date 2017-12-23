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«Айлендерс» обыграли «Виннипег», Барзал оформил свой первый хет-трик в НХЛ

Хоккей

«Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке одержал победу в матче с «Виннипег Джетс», встреча завершилась со счётом 5:2.

Нападающий Мэтью Барзал оформил свой первый хет-трик на уровне НХЛ, ещё по голу забили Андерс Ли и Антони Бовилье. В составе «реактивщиков» отличились Такер Пулман и Адам Лоури.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов сыграл 19 минут 13 секунд, провёл один силовой приём и завершил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
5 : 2
3:1, 0:0, 2:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Ли (Бейли, Ледди) – 01:31 (5x4), 2:0 – Барзал (Эберле, Лэдд) – 02:20 (5x5), 2:1 – Пулман (Шьяро, Элерс) – 13:42 (5x5), 3:1 – Барзал (Эберле, Бойчак) – 19:24 (5x5), 4:1 – Барзал (Эберле, Лэдд) – 51:22 (5x5), 5:1 – Бовилье (Таварес) – 55:01 (5x5), 5:2 – Лоури (Коннор, Армиа) – 58:24 (5x5)

Видео третьего гола Барзала можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

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