Аляев: переход в «Ладу» важен для меня, чтобы найти нить игры

Защитник «Лады» Артём Аляев поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (1:2), который стал для него дебютным в новой команде.



«Была хорошая игра. В третьем периоде поджали соперника, не удалось забить. Были моменты — штанга, перекладина, «6 на 5» должны были забивать. Считаю, мы переиграли соперника и должны были выигрывать. Я пока не в том тонусе, в котором должен находиться, с каждым днём буду прибавлять. Есть свои нюансы, ошибочки, без этого никак.



Переход в «Ладу» очень важен для меня лично, чтобы найти свою нить игры. И, конечно, хочу помочь команде, чем смогу. С тренером поговорили, и он сказал, что от меня нужна игра в обороне и в большинстве», — сказал Аляев в эфире клубного телевидения.