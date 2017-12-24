Итоги дня в МХЛ: «Толпар» обыграл «Кузнецких Медведей», выиграв 5-й матч подряд
24 декабря 2017, 00:07
Хоккей
23 декабря в регулярном чемпионате МХЛ прошло восемь матчей.
«Реактор» обыграл «Стальных Лисов» со счётом 5:3.
В составе победителей дублем отметился Рафаэль Бикмуллин, ещё по шайбе забросили Разат Тимиров, Тимур Хафизов и Тимур Шарифьянов. Голы магнитогорской команды – на счету Константина Дубина, Юрия Платонова и Евгения Борисова.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 13:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
, 1:0 – Тимиров (Шикун, Бикмуллин) – 11:52 (5x5) , 2:0 – Бикмуллин (Володин) – 24:18 (5x5) , 3:0 – Хафизов (Хасанов, Хисамутдинов) – 28:25 (5x4) , 3:1 – Дубин – 32:39 (5x5) , 4:1 – Бикмуллин (Дякун, Шарифьянов) – 35:50 (4x5) , 5:1 – Шарифьянов (Тимиров, Мотыгуллин) – 45:20 (5x5) , 5:2 – Платонов (Дубин) – 55:12 (5x5) 5:3 – Борисов (Герасимов, Коробкин) – 56:41 (5x4)
«Сарматы» выиграли четвёртый матч подряд, одолев «Спутник» — 4:2.
Голы на свой счёт записали Савелий Тявин, Максим Кунишников, Никита Любишкин и Иван Куров. За альметьевскую команду забили Айдар Галимов и Линар Каримов.
«Чайка» обыграла «Капитан» благодаря голу Данилы Платонова — 1:0.
«Белые Медведи» справились с «Алтаем», победив со счётом 5:2.
Авторами голов стали Михаил Коновалов, Максим Шабанов, Егор Степанов, Евгений Кобяков и Иван Ширяев. В составе «Алтая» забили Никита Назаренко и Марк Вакуленко.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 12:00 МСК
, 1:0 – Коновалов (Ясинский) – 21:48 (5x5) , 2:0 – Шабанов (Мутовин, Несветаев) – 26:40 (5x5) , 3:0 – Степанов (Коновалов) – 30:12 (5x5) , 4:0 – Кобяков (Шадрин, Шабанов) – 36:21 (5x4) , 4:1 – Назаренко (Писмаркин, Соловьёв) – 37:52 (5x5) , 5:1 – Ширяев (Лапшин, Шафигулин) – 40:30 (5x5) 5:2 – Вакуленко (Синицын) – 47:51 (5x5)
«Омские Ястребы» нанесли поражение «Снежным Барсам» со счётом 6:3, выиграв второй матч подряд.
Семён Асташевский и Алексей Зубов оформили дубли, ещё по голу забили Илья Баданин и Роман Баданин. За казахстанскую команду забили Александр Мелихов, Диас Гусейнов и Артём Королёв.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
, 1:0 – Зубов – 13:30 (4x5) , 1:1 – Мелихов (Сергеев) – 24:57 (4x5) , 1:2 – Гусейнов (Соколка) – 31:01 (5x5) , 2:2 – Баданин (Баданин, Асташевский) – 37:31 (5x5) , 3:2 – Баданин (Зубов, Баданин) – 39:20 (5x5) , 4:2 – Асташевский (Сердюк) – 42:14 (5x5) , 5:2 – Асташевский (Баданин) – 48:32 (5x5) , 5:3 – Королёв (Мелихов, Танимов) – 57:33 (5x5) 6:3 – Зубов (Баданин) – 59:58 (5x5)
«Толпар» продлил серию побед до пяти матчей, одолев «Кузнецких Медведей» со счётом 2:1.
В составе уфимской команды отличились Михаил Котляревский и Ранис Миргалиев, единственный гол новокузнечан забил Антон Рубан.
«Куньлунь Юниор» нанёс «Тайфуну» поражение, ставшее седьмым подряд, выиграв со счётом 6:5 ОТ.
У победителей голы забили Марк Виитанен, Пэнфэй Чжан, Марк Калейниковас, Павел Крутий, Никита Стрижов и Жуди Ин. В составе приморской команды отличились Сергей Гончарук, Артём Александров, Алексей Раров и Глеб Зайцев, который сделал дубль.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 08:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
, 0:1 – Виитанен (Забабурин) – 06:59 (5x4) , 1:1 – Гончарук (Тимофеев, Александров) – 07:40 (5x5) , 1:2 – Чжан (Крутий, Жохов) – 10:51 (5x5) , 2:2 – Александров (Гончарук) – 25:14 (5x5) , 3:2 – Зайцев (Ткачков, Садыков) – 27:23 (5x5) , 4:2 – Зайцев (Ткачков, Садыков) – 35:23 (5x5) , 4:3 – Калейниковас (Ин, Виитанен) – 38:16 (5x5) , 4:4 – Крутий (Виитанен) – 54:22 (5x5) , 5:4 – Раров (Кузнецов, Тимофеев) – 55:23 (5x4) , 5:5 – Стрижов (Свобода, Цуриков) – 57:27 (5x5) 5:6 – Ин (Стрижов, Харинов) – 62:08 (5x5)
«Амурские Тигры» обыграли «СКА-Серебряные Львы» — 4:2.
Глеб Лушников оформил дубль, ещё по шайбе забросили Степан Богданов и Сергей Шунькин. У «армейцев» забили Даниил Калмыков и Сергей Тюнеев.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 06:00 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
, 1:0 – Богданов (Гопиенко) – 22:25 (5x5) , 2:0 – Шунькин (Кармашков, Недилько) – 25:28 (5x5) , 2:1 – Калмыков (Шкоденко, Глущенко) – 28:17 (5x5) , 3:1 – Лушников (Волошин, Недилько) – 32:14 (5x4) , 3:2 – Тюнеев (Садретдинов) – 46:08 (5x5) 4:2 – Лушников (Киселёв, Заседа) – 47:10 (4x5)