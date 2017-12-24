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Итоги дня в МХЛ: «Толпар» обыграл «Кузнецких Медведей», выиграв 5-й матч подряд

Хоккей

23 декабря в регулярном чемпионате МХЛ прошло восемь матчей.

«Реактор» обыграл «Стальных Лисов» со счётом 5:3.

В составе победителей дублем отметился Рафаэль Бикмуллин, ещё по шайбе забросили Разат Тимиров, Тимур Хафизов и Тимур Шарифьянов. Голы магнитогорской команды – на счету Константина Дубина, Юрия Платонова и Евгения Борисова.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 13:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
5 : 3
1:0, 3:1, 1:2
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 – Тимиров (Шикун, Бикмуллин) – 11:52 (5x5), 2:0 – Бикмуллин (Володин) – 24:18 (5x5), 3:0 – Хафизов (Хасанов, Хисамутдинов) – 28:25 (5x4), 3:1 – Дубин – 32:39 (5x5), 4:1 – Бикмуллин (Дякун, Шарифьянов) – 35:50 (4x5), 5:1 – Шарифьянов (Тимиров, Мотыгуллин) – 45:20 (5x5), 5:2 – Платонов (Дубин) – 55:12 (5x5), 5:3 – Борисов (Герасимов, Коробкин) – 56:41 (5x4)

«Сарматы» выиграли четвёртый матч подряд, одолев «Спутник» — 4:2.

Голы на свой счёт записали Савелий Тявин, Максим Кунишников, Никита Любишкин и Иван Куров. За альметьевскую команду забили Айдар Галимов и Линар Каримов.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 13:00 МСК
Спутник
Альметьевск
2 : 4
0:2, 1:0, 1:2
Сарматы
Оренбург
0:1 – Тявин (Ионов) – 16:39 (5x5), 0:2 – Кунишников (Заречный, Михалёв) – 17:24 (5x5), 1:2 – Галимов (Валеев) – 38:03 (5x5), 1:3 – Любишкин – 44:41 (5x5), 2:3 – Каримов (Ахметзянов, Лазарев) – 54:16 (5x4), 2:4 – Куров (Бардаков) – 59:21 (5x4)

«Чайка» обыграла «Капитан» благодаря голу Данилы Платонова — 1:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 13:00 МСК
Капитан
Ступино
0 : 1
0:0, 0:0, 0:1
Чайка
Нижний Новгород
0:1 – Платонов (Козлов) – 46:14 (5x4)

«Белые Медведи» справились с «Алтаем», победив со счётом 5:2.

Авторами голов стали Михаил Коновалов, Максим Шабанов, Егор Степанов, Евгений Кобяков и Иван Ширяев. В составе «Алтая» забили Никита Назаренко и Марк Вакуленко.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 12:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
5 : 2
0:0, 4:1, 1:1
Алтай
Усть-Каменогорск
1:0 – Коновалов (Ясинский) – 21:48 (5x5), 2:0 – Шабанов (Мутовин, Несветаев) – 26:40 (5x5), 3:0 – Степанов (Коновалов) – 30:12 (5x5), 4:0 – Кобяков (Шадрин, Шабанов) – 36:21 (5x4), 4:1 – Назаренко (Писмаркин, Соловьёв) – 37:52 (5x5), 5:1 – Ширяев (Лапшин, Шафигулин) – 40:30 (5x5), 5:2 – Вакуленко (Синицын) – 47:51 (5x5)

«Омские Ястребы» нанесли поражение «Снежным Барсам» со счётом 6:3, выиграв второй матч подряд.

Семён Асташевский и Алексей Зубов оформили дубли, ещё по голу забили Илья Баданин и Роман Баданин. За казахстанскую команду забили Александр Мелихов, Диас Гусейнов и Артём Королёв.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
6 : 3
1:0, 2:2, 3:1
Снежные Барсы
Астана
1:0 – Зубов – 13:30 (4x5), 1:1 – Мелихов (Сергеев) – 24:57 (4x5), 1:2 – Гусейнов (Соколка) – 31:01 (5x5), 2:2 – Баданин (Баданин, Асташевский) – 37:31 (5x5), 3:2 – Баданин (Зубов, Баданин) – 39:20 (5x5), 4:2 – Асташевский (Сердюк) – 42:14 (5x5), 5:2 – Асташевский (Баданин) – 48:32 (5x5), 5:3 – Королёв (Мелихов, Танимов) – 57:33 (5x5), 6:3 – Зубов (Баданин) – 59:58 (5x5)

«Толпар» продлил серию побед до пяти матчей, одолев «Кузнецких Медведей» со счётом 2:1.

В составе уфимской команды отличились Михаил Котляревский и Ранис Миргалиев, единственный гол новокузнечан забил Антон Рубан.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 09:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1 : 2
1:1, 0:0, 0:1
Толпар
Уфа
0:1 – Котляревский (Сытый) – 15:51 (5x4), 1:1 – Рубан (Левашов) – 16:05 (5x5), 1:2 – Миргалиев (Аскаров) – 44:57 (5x5)

«Куньлунь Юниор» нанёс «Тайфуну» поражение, ставшее седьмым подряд, выиграв со счётом 6:5 ОТ.

У победителей голы забили Марк Виитанен, Пэнфэй Чжан, Марк Калейниковас, Павел Крутий, Никита Стрижов и Жуди Ин. В составе приморской команды отличились Сергей Гончарук, Артём Александров, Алексей Раров и Глеб Зайцев, который сделал дубль.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 08:00 МСК
Тайфун
Приморский край
5 : 6
1:2, 3:1, 1:2, 0:1
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
0:1 – Виитанен (Забабурин) – 06:59 (5x4), 1:1 – Гончарук (Тимофеев, Александров) – 07:40 (5x5), 1:2 – Чжан (Крутий, Жохов) – 10:51 (5x5), 2:2 – Александров (Гончарук) – 25:14 (5x5), 3:2 – Зайцев (Ткачков, Садыков) – 27:23 (5x5), 4:2 – Зайцев (Ткачков, Садыков) – 35:23 (5x5), 4:3 – Калейниковас (Ин, Виитанен) – 38:16 (5x5), 4:4 – Крутий (Виитанен) – 54:22 (5x5), 5:4 – Раров (Кузнецов, Тимофеев) – 55:23 (5x4), 5:5 – Стрижов (Свобода, Цуриков) – 57:27 (5x5), 5:6 – Ин (Стрижов, Харинов) – 62:08 (5x5)

«Амурские Тигры» обыграли «СКА-Серебряные Львы» — 4:2.

Глеб Лушников оформил дубль, ещё по шайбе забросили Степан Богданов и Сергей Шунькин. У «армейцев» забили Даниил Калмыков и Сергей Тюнеев.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 06:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
4 : 2
0:0, 3:1, 1:1
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
1:0 – Богданов (Гопиенко) – 22:25 (5x5), 2:0 – Шунькин (Кармашков, Недилько) – 25:28 (5x5), 2:1 – Калмыков (Шкоденко, Глущенко) – 28:17 (5x5), 3:1 – Лушников (Волошин, Недилько) – 32:14 (5x4), 3:2 – Тюнеев (Садретдинов) – 46:08 (5x5), 4:2 – Лушников (Киселёв, Заседа) – 47:10 (4x5)
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