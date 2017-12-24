Итоги дня в МХЛ: «Толпар» обыграл «Кузнецких Медведей», выиграв 5-й матч подряд

23 декабря в регулярном чемпионате МХЛ прошло восемь матчей.

«Реактор» обыграл «Стальных Лисов» со счётом 5:3.



В составе победителей дублем отметился Рафаэль Бикмуллин, ещё по шайбе забросили Разат Тимиров, Тимур Хафизов и Тимур Шарифьянов. Голы магнитогорской команды – на счету Константина Дубина, Юрия Платонова и Евгения Борисова.

«Сарматы» выиграли четвёртый матч подряд, одолев «Спутник» — 4:2.



Голы на свой счёт записали Савелий Тявин, Максим Кунишников, Никита Любишкин и Иван Куров. За альметьевскую команду забили Айдар Галимов и Линар Каримов.

«Чайка» обыграла «Капитан» благодаря голу Данилы Платонова — 1:0.

«Белые Медведи» справились с «Алтаем», победив со счётом 5:2.



Авторами голов стали Михаил Коновалов, Максим Шабанов, Егор Степанов, Евгений Кобяков и Иван Ширяев. В составе «Алтая» забили Никита Назаренко и Марк Вакуленко.

«Омские Ястребы» нанесли поражение «Снежным Барсам» со счётом 6:3, выиграв второй матч подряд.



Семён Асташевский и Алексей Зубов оформили дубли, ещё по голу забили Илья Баданин и Роман Баданин. За казахстанскую команду забили Александр Мелихов, Диас Гусейнов и Артём Королёв.

«Толпар» продлил серию побед до пяти матчей, одолев «Кузнецких Медведей» со счётом 2:1.



В составе уфимской команды отличились Михаил Котляревский и Ранис Миргалиев, единственный гол новокузнечан забил Антон Рубан.

«Куньлунь Юниор» нанёс «Тайфуну» поражение, ставшее седьмым подряд, выиграв со счётом 6:5 ОТ.



У победителей голы забили Марк Виитанен, Пэнфэй Чжан, Марк Калейниковас, Павел Крутий, Никита Стрижов и Жуди Ин. В составе приморской команды отличились Сергей Гончарук, Артём Александров, Алексей Раров и Глеб Зайцев, который сделал дубль.

«Амурские Тигры» обыграли «СКА-Серебряные Львы» — 4:2.



Глеб Лушников оформил дубль, ещё по шайбе забросили Степан Богданов и Сергей Шунькин. У «армейцев» забили Даниил Калмыков и Сергей Тюнеев.