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«Сент-Луис» переиграл «Ванкувер», Тарасенко набрал 1 очко

Хоккей

«Сент-Луис Блюз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Блюз» отличились Патрик Берглунд (12-я минута), Кайл Бродзяк (39) и Александер Стин (60, За «Кэнакс» гол забил Брок Бисер (22). Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 1 (0+1) очко. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 10 минут 35 секунд.

Этот результат позволили «Блюз» прервать серию из трёх поражений. «Кэнакс» проиграли четвёртый раз кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1 : 3
0:1, 1:1, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Берглунд (Яшкин, Бродзяк) – 11:17 (5x5), 1:1 – Бисер (Ванек, Ганье) – 21:46 (5x5), 1:2 – Бродзяк (Апшолл) – 38:30 (5x5), 1:3 – Стин (Тарасенко) – 59:07 (en)
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