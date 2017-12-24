«Сент-Луис» переиграл «Ванкувер», Тарасенко набрал 1 очко

«Сент-Луис Блюз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе «Блюз» отличились Патрик Берглунд (12-я минута), Кайл Бродзяк (39) и Александер Стин (60, За «Кэнакс» гол забил Брок Бисер (22). Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 1 (0+1) очко. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 10 минут 35 секунд.
Этот результат позволили «Блюз» прервать серию из трёх поражений. «Кэнакс» проиграли четвёртый раз кряду.
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