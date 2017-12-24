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Итоги дня НХЛ для россиян: «сухарь» Василевского, 7 хитов Овечкина, +3 Задорова

Хоккей

В ночь с 23 на 24 декабря мск в НХЛ состоялись 15 матчей, в которых принял участие 21 российский игрок.

События дня НХЛ. Кучеров везде номер один!
И «Тампа» с Василевским снова не пропустила.

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 22 броска в победном матче с «Миннесотой Уайлд», который завершился со счётом 3:0. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил 24-й гол в сезоне в матче с «Миннесотой Уайлд». Форвард обогнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и вышел на чистое первое место в гонке снайперов. Сам же Овечкин в матче с «Вегас Голден Найтс» (0:3) не набрал очков за результативность и выполнил семь силовых приёмов. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров провёл великолепную игру с «Аризоной Койотс» (6:2), проведя на льду 26 минут 43 секунды, заработал показатель полезности "+3" и сделал результативную передачу. Голкипер «лавин» Семён Варламов отразил 32 броска по своим воротам. Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов забросил шайбу и прервал девятиматчевую серию без голов. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не набрал очков за результативность в игре с «Анахайм Дакс» (0:4) и проиграл восемь вбрасываний из девяти. Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин забросил первую шайбу за клуб в игре с «Даллас Старз» (3:4 Б). Нападающий «Далласа» Александр Радулов принёс победу своей команде в серии буллитов, реализовав свою попытку. Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам и выиграл серию буллитов в игре с «Филадельфией Флайерз» (2:1 Б). В составе «лётчиков» единственная шайба команды на счету защитника Ивана Проворова.

ИгрокКлубСейвы% ОбРезультат
Василевский«Тампа-Бэй»22 из 221003:0
Бобровский«Коламбус»30 из 3196,82:1 Б
Варламов«Колорадо»32 из 3494,16:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+0+14310-22.15
Якупов (н)«Колорадо»1+0+1031008.57
Наместников (н)«Тампа-Бэй»0+1+101003 из 919.24
Панарин (н)«Коламбус»0+1020023.42
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+1+101-11.41
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+1+10601-18.57
Радулов (н)«Даллас»0+0-22101-21.3
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-12370-20.23
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-10105 из 1219.04
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-12001 из 917.58
Анисимов (н)«Чикаго»0+0003016 из 1318.53
Емелин (з)«Нэшвилл»1+0+22320-20.10
Проворов (з)«Филадельфия»1+0+1041327.53
Задоров (з)«Колорадо»0+1+32533-26.43
Куликов (з)«Виннипег»0+0-1010-19.13
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+00250115.20
Орлов (з)«Вашингтон»0+000412-24.15
Дадонов (н)«Флорида»0+000300-15.30

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