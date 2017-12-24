Итоги дня НХЛ для россиян: «сухарь» Василевского, 7 хитов Овечкина, +3 Задорова

В ночь с 23 на 24 декабря мск в НХЛ состоялись 15 матчей, в которых принял участие 21 российский игрок.

События дня НХЛ. Кучеров везде номер один! И «Тампа» с Василевским снова не пропустила.

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 22 броска в победном матче с «Миннесотой Уайлд», который завершился со счётом 3:0. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил 24-й гол в сезоне в матче с «Миннесотой Уайлд». Форвард обогнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и вышел на чистое первое место в гонке снайперов. Сам же Овечкин в матче с «Вегас Голден Найтс» (0:3) не набрал очков за результативность и выполнил семь силовых приёмов. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров провёл великолепную игру с «Аризоной Койотс» (6:2), проведя на льду 26 минут 43 секунды, заработал показатель полезности "+3" и сделал результативную передачу. Голкипер «лавин» Семён Варламов отразил 32 броска по своим воротам. Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов забросил шайбу и прервал девятиматчевую серию без голов. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не набрал очков за результативность в игре с «Анахайм Дакс» (0:4) и проиграл восемь вбрасываний из девяти. Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин забросил первую шайбу за клуб в игре с «Даллас Старз» (3:4 Б). Нападающий «Далласа» Александр Радулов принёс победу своей команде в серии буллитов, реализовав свою попытку. Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам и выиграл серию буллитов в игре с «Филадельфией Флайерз» (2:1 Б). В составе «лётчиков» единственная шайба команды на счету защитника Ивана Проворова.

Игрок Клуб Сейвы % Об Результат Василевский «Тампа-Бэй» 22 из 22 100 3:0 Бобровский «Коламбус» 30 из 31 96,8 2:1 Б Варламов «Колорадо» 32 из 34 94,1 6:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 1+0 +1 4 3 1 0 - 22.15 Якупов (н) «Колорадо» 1+0 +1 0 3 1 0 08.57 Наместников (н) «Тампа-Бэй» 0+1 +1 0 1 0 0 3 из 9 19.24 Панарин (н) «Коламбус» 0+1 0 2 0 0 23.42 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+1 +1 0 1 - 11.41 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+1 +1 0 6 0 1 - 18.57 Радулов (н) «Даллас» 0+0 -2 2 1 0 1 - 21.3 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -1 2 3 7 0 - 20.23 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 -1 0 1 0 5 из 12 19.04 Малкин (н) «Питтсбург» 0+0 -1 2 0 0 1 из 9 17.58 Анисимов (н) «Чикаго» 0+0 0 0 3 0 1 6 из 13 18.53 Емелин (з) «Нэшвилл» 1+0 +2 2 3 2 0 - 20.10 Проворов (з) «Филадельфия» 1+0 +1 0 4 1 3 27.53 Задоров (з) «Колорадо» 0+1 +3 2 5 3 3 - 26.43 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -1 0 1 0 - 19.13 Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 0+0 0 2 5 0 1 15.20 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 0 4 1 2 - 24.15 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 0 0 3 0 0 - 15.30

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