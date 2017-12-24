Итоги дня НХЛ для россиян: «сухарь» Василевского, 7 хитов Овечкина, +3 Задорова

В ночь с 23 на 24 декабря мск в НХЛ состоялись 15 матчей, в которых принял участие 21 российский игрок.
Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 22 броска в победном матче с «Миннесотой Уайлд», который завершился со счётом 3:0. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил 24-й гол в сезоне в матче с «Миннесотой Уайлд». Форвард обогнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и вышел на чистое первое место в гонке снайперов. Сам же Овечкин в матче с «Вегас Голден Найтс» (0:3) не набрал очков за результативность и выполнил семь силовых приёмов. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров провёл великолепную игру с «Аризоной Койотс» (6:2), проведя на льду 26 минут 43 секунды, заработал показатель полезности "+3" и сделал результативную передачу. Голкипер «лавин» Семён Варламов отразил 32 броска по своим воротам. Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов забросил шайбу и прервал девятиматчевую серию без голов. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не набрал очков за результативность в игре с «Анахайм Дакс» (0:4) и проиграл восемь вбрасываний из девяти. Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин забросил первую шайбу за клуб в игре с «Даллас Старз» (3:4 Б). Нападающий «Далласа» Александр Радулов принёс победу своей команде в серии буллитов, реализовав свою попытку. Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам и выиграл серию буллитов в игре с «Филадельфией Флайерз» (2:1 Б). В составе «лётчиков» единственная шайба команды на счету защитника Ивана Проворова.
|Игрок
|Клуб
|Сейвы
|% Об
|Результат
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|22 из 22
|100
|3:0
|Бобровский
|«Коламбус»
|30 из 31
|96,8
|2:1 Б
|Варламов
|«Колорадо»
|32 из 34
|94,1
|6:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+0
|+1
|4
|3
|1
|0
|-
|22.15
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|1+0
|+1
|0
|3
|1
|0
|08.57
|Наместников (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+1
|+1
|0
|1
|0
|0
|3 из 9
|19.24
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|0
|2
|0
|0
|23.42
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+1
|0
|1
|-
|11.41
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|+1
|0
|6
|0
|1
|-
|18.57
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-2
|2
|1
|0
|1
|-
|21.3
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|2
|3
|7
|0
|-
|20.23
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|5 из 12
|19.04
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-1
|2
|0
|0
|1 из 9
|17.58
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|1
|6 из 13
|18.53
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|1+0
|+2
|2
|3
|2
|0
|-
|20.10
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|+1
|0
|4
|1
|3
|27.53
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+1
|+3
|2
|5
|3
|3
|-
|26.43
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|-
|19.13
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|0
|2
|5
|0
|1
|15.20
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|4
|1
|2
|-
|24.15
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|-
|15.30
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