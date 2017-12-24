Стали известны три звезды дня НХЛ

НХЛ объявила трёх звёзд игрового дня, включившего в себя 15 матчей.

Третий звездой дня признан голкипер «Флориды Пантерз» Джеймс Раймер, отразивший все 38 бросков по своим воротам в игре с «Оттавой Сенаторз». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Флориды».

Второй звездой дня стал гоклипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, отразивший 28 бросков по воротам в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (3:0).

Лучшим игроком дня стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, оформивший первый хет-трик в карьере в игре с «Виннипег Джетс» (5:2).