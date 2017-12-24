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18:00 Мск
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«Адмирал» — «Северсталь»: третий бомбардир команды гостей Чернов получил «5+20»

Хоккей

В первом периоде матча регулярного сезона КХЛ между владивостокским «Адмиралом» и череповецкой «Северсталью» удаление до конца встречи за толчок на борт заработал нападающий команды гостей Павел Чернов.

Чернов нарушил правила на защитнике «Адмирала» Николае Глухове. Нападающий череповецкого клуба является третьим бомбардиром «Северстали» в нынешнем регулярного сезоне, набрав 17 (7+10) очков за результативность. Удаление до конца встречи стало вторым в карьере нападающего в КХЛ, который проводил 286-й матч в лиге.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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