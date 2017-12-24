Василевский — о сухом матче: это заслуга всей команды «Тампа-Бэй»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился впечатлениями после победы над «Миннесотой Уайлд» (3:0).

События дня НХЛ. Кучеров везде номер один! И «Тампа» с Василевским снова не пропустила.

«Парни играют очень хорошо впереди. Бесстрашно и хорошо реализуя моменты. Сухой матч — это заслуга всей нашей команды. „Тампа“ этого заслужила», — приводит слова хоккеист официальный сайт НХЛ.

Во втором периоде матча Василевский совершил красивый двойной сейв на нападающем «Миннесоты» Чарли Койле, сначала переиграв нападающего соперника при выходе один на один, а затем справившись и с добиванием.

Видео эпизода можно посмотреть на русской версии официального сайта НХЛ.