Василевский — о сухом матче: это заслуга всей команды «Тампа-Бэй»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился впечатлениями после победы над «Миннесотой Уайлд» (3:0).
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И «Тампа» с Василевским снова не пропустила.
«Парни играют очень хорошо впереди. Бесстрашно и хорошо реализуя моменты. Сухой матч — это заслуга всей нашей команды. „Тампа“ этого заслужила», — приводит слова хоккеист официальный сайт НХЛ.
Во втором периоде матча Василевский совершил красивый двойной сейв на нападающем «Миннесоты» Чарли Койле, сначала переиграв нападающего соперника при выходе один на один, а затем справившись и с добиванием.
Видео эпизода можно посмотреть на русской версии официального сайта НХЛ.