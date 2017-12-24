Назаров: почему бы не устроить на МВЗ рэп-батлы между тренерами и арбитрами?

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ, который пройдёт 13-14 января в Астане.

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«Очень рад новой встрече с Астаной, со ставшими почти родными казахстанскими болельщиками. На мой взгляд, очень правильно, что звёздные выходные впервые в истории состоятся в Казахстане. Это мировая тенденция последних лет — всё развитие и все инвестиции идут на Восток, в Азию. Уверен, что Матч звёзд придаст новый импульс развитию хоккея во всём Казахстане — и вскоре страна получит второй клуб в КХЛ, в Алма-Ате. Будьте уверены, тех журналистов и болельщиков, которые ещё не были в Астане, ждут незабываемые открытия. Прилетайте!

Сюрпризы для болельщиков? Обязательно! Каждый тренер, вызванный на Матч звёзд, сюрпризы уже готовит. Это большая честь для каждого специалиста, тем более в олимпийский сезон, за несколько недель до старта Игр. Пусть болельщики и журналисты ждут!

Конкурсы для тренеров могут быть разными. Почему бы, например, не устроить рэп-батлы между тренерами и арбитрами, тем более что они отрабатываются в официальных матчах? Кстати, отработан и другой потенциальный конкурс звёздных выходных — бросок бутылки. Так что у меня в Астане уже есть задача-минимум. Какая? Отбить все те штрафы, которые за эти конкурсы мне раньше выписывали", — приводит слова Назаров портал Russia-Hockey.