«Амур» обыграл «Торпедо», забросив три шайбы за 170 секунд

Хоккеисты хабаровского «Амура» со счётом 3:1 обыграли «Торпедо» в матче регулярного сезона КХЛ.

Вратарь «Торпедо» Галимов пропустил шайбу спустя 169 минут игрового времени

Ключевым отрезком матча стали три минуты в середине второго периода, в течение которых единожды Владислав Ушенин и дважды Алексей Бывальцев заставляли капитулировать голкипера «Торпедо» Станислава Галимова, который до шайбы Ушенина не пропускал на протяжении 169 минут игрового времени. Первую и третью шайбы «тигров» разделили между собой 170 секунд. В третьем периоде шайбу престижа в составе гостей провёл Денис Паршин.

«Амур» выиграл второй матч подряд, «Торпедо» прервало пятиматчевую серию побед.

«Амур» — «Торпедо»: нападающий хозяев Бывальцев оформил дубль за 156 секунд

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.