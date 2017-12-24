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«Амур» обыграл «Торпедо», забросив три шайбы за 170 секунд

Хоккей

Хоккеисты хабаровского «Амура» со счётом 3:1 обыграли «Торпедо» в матче регулярного сезона КХЛ.

Вратарь «Торпедо» Галимов пропустил шайбу спустя 169 минут игрового времени

Ключевым отрезком матча стали три минуты в середине второго периода, в течение которых единожды Владислав Ушенин и дважды Алексей Бывальцев заставляли капитулировать голкипера «Торпедо» Станислава Галимова, который до шайбы Ушенина не пропускал на протяжении 169 минут игрового времени. Первую и третью шайбы «тигров» разделили между собой 170 секунд. В третьем периоде шайбу престижа в составе гостей провёл Денис Паршин.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
3 : 1
0:0, 3:0, 0:1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Ушенин Владислав (Хабаров, Ушенин Вячеслав) – 27:54 (4x4), 2:0 – Бывальцев (Ли, Турбин) – 28:08 (4x4), 3:0 – Бывальцев (Зогорна, Пикар) – 30:44 (5x4), 3:1 – Паршин (Кинрейд) – 50:43 (5x5)

«Амур» выиграл второй матч подряд, «Торпедо» прервало пятиматчевую серию побед.

«Амур» — «Торпедо»: нападающий хозяев Бывальцев оформил дубль за 156 секунд

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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