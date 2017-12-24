Гулявцев — о победе над «Адмиралом»: в команде «Северстали» не было проходимцев

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2) в матче регулярного сезона КХЛ.

«Мы провели хороший матч. Ребята выполнили практически всё, что хотел тренерский штаб. Соперник – хорошая сбалансированная команда, но у нас есть свои задачи, которые мы решаем, эти три очка дорогого стоят. Хочу поблагодарить ребят за эту игру, они полностью отдавались. Проходимцев не было. Готовимся к следующему матчу.

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Это не первый матч, когда проводим много времени в меньшинстве. Мы на предсезонных играх много времени играли в меньшинстве. Смотрели и разбирали то, как играет в большинстве соперник. И нам удалось нейтрализовать большинство «Адмирала». Думаю, ребята справились", — приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали».