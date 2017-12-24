Епанчинцев — о Кольцове: человек с большим опытом, он будет прибавлять в атаке

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар» (3:1) и прокомментировал дебютный матч за команду защитника Кирилла Кольцова.

Кольцов дебютирует за «Спартак» в игре с «Куньлунь Ред Стар»

«Провели хороший первый период, создали хорошие моменты — забили два гола. Второй и третий периоды, считаю, мы сыграли очень организованно. В частности, игра в позиционной обороне, где-то постарались больше сыграть на контрактах, для этого были хорошие моменты для завершения. К сожалению, реализация была не на высоте, ну и к счастью, что выстояли до конца и победили, это для нас сегодня было очень важно, для того чтобы бороться за место в плей офф.

Дебют Кольцова? Человек не играл долгое время. Понятно, что ему было физически тяжеловато войти в игру. Но Кирилл — человек с большим опытом, и, думаю, он справился со своей задачей. Дали ему передышку в каких то сменах, считаю, что он будет прибавлять и прибавлять в плане атаки", — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

Кирилл Кольцов в дебютной игре за новую команду провёл на льду 15 минут 19 секунд и заработал показатель полезности "-1". Защитник нанёс один бросок по чужим воротами, заблокировал один бросок по воротам «Спартака»,

Кольцов стал единственным хоккеистом «Спартака», завершившим матч с отрицательным показателем полезности. Суммарный показатель Кольцова в нынешнем регулярном сезоне составляет "-19".