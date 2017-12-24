Карпентер: «Куньлунь» не смог настроиться на «Спартак» и провалил начало матча

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Бобби Карпентер подвёл итоги встречи с «Спартаком» (1:3).

«Конечно, хотели начать игру лучше, у нас каждый раз проблемы в том, что после победы мы как-то не можем настроиться на следующий матч и начинаем его медленно и неудачно. Дальше по ходу матча наша игра становилась всё лучше и лучше, во второй половине мы много контролировали шайбу и создавали моменты. Но, в итоге первый период стоил нам поражения»,— передает слова Карпентера корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.