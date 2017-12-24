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Воронин: «Спартаку» хотелось бы иметь больше шансов на попадание в плей-офф

Хоккей

Нападающий «Спартака» Артём Воронин поделился мыслями после победного матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

«Отлично начали игру, первый период был за нами. Потом в концовке „Куньлунь“ перехватил инициативу в свою сторону, мы сами немного расслабились на тот момент. В принципе, была равная игра. Хорошо, что смогли забить быстрые голы. Большинство? Я бы не сказал, что соперник создавал моменты, это были, скорее, полумоменты. В принципе, бросали, угрожали, играли долго в чужой зоне, но не смогли довести до гола — так бывает.

Хотелось, чтобы шансов выйти в плей-офф было больше, сейчас думаем о каждой игре, которая предстоит, будем готовиться к следующему матчу во Владивостоке" — сказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.

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