Тренерский штаб «Нэшвилла» провёл матч в смешных костюмах, проиграв пари игроку

Тренерский штаб клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» провёл матч с «Даллас Старз» в смешных костюмах, проиграв пари капитану команды Роману Йози.

Йози подошёл к Лавиолетту (главный тренер «Нэшвилла». — Прим. «Чемпионата») перед выездной серией команды по маршруту Ванкувер-Эдмонтон-Калгари и сказал, что если «хищники» выиграют три матча из трёх, то тренерскому штабу команды придётся одеться в смешные костюмы во время игры в Далласе. После того как команда последовательно обыграла «Ванкувер Кэнакс» (7:1), «Эдмонтон Ойлерз» (4:0) и «Калгари Флэймз» (2:0), тренерскому штабу пришлось выполнить условие пари.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Нэшвилла».