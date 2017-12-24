Нападающий «Аризоны» Степан повторил клубный рекорд, установленный 22 года назад

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.



Нападающий «Аризоны» Дерек Степан стал третьим игроком в истории клуба, кому удалось забросить две шайбы в меньшинстве по ходу одного матча. Ворота «Колорадо» защищал российский голкипер Семён Варламов. Первым хоккеистом в истории клуба с двумя голами в меньшинстве в одном матче стал нападающий Кит Ткачук (07.04.1995, соперником клуба был «Ванкувер Кэнакс»), вторым был форвард Тобиас Ридер (01.12.2014, «Эдмонтон Ойлерз»).

Фото можно посмотреть в «твиттере» NHL Public Relations.

Видео второго гола Степана можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.