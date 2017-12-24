Стала известна дата объявления состава мужской сборной Канады на ОИ-2018

Федерация хоккея Канады 11 января объявит состав мужской сборной для участия в Олимпийских играх 2018 года, сообщает аналитик Sportsnet Крис Джонстон.

Особенность этой даты заключается в том, что пройдёт практически целая неделя с момента завершения молодёжного чемпионата мира, за которую Федерация хоккея Канады успеет провести переговоры с Канадской хоккейной лигой о том, какие игроки CHL будут доступны для участия в Олимпиаде.

Нападающий «Автомобилиста» Паренто сыграет за сборную Канады на Кубке Шпенглера

На следующей неделе в Швейцарии состоится Кубок Шпенглера, в котором примет участие команда Канады. Этот турнир является последним этапом отбора на Олимпиаду для канадских игроков, выступающих в Европе.