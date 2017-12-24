Горовиков: московское «Динамо» — родной клуб, все яркие победы за эту команду

Нападающий Константин Горовиков, в прошлом сезоне завершивший свою карьеру, заявил, что все самые яркие победы в его жизни были достигнуты в составе московского «Динамо», а также рассказал, чем занимается в настоящее время.

Московское «Динамо» перед игрой со СКА чествовало Константина Горовикова

«Динамо» для меня — родной клуб. Все мои самые яркие победы были в составе бело-голубых. Два Кубка Гагарина — этим всё сказано. За кого болел в матче «Динамо» — СКА? Я ребятам-болельщикам, которые, видимо, тонкой души и просчитали, что я в одном клубе семь лет играл, а в другом восемь, говорил, что сейчас я уже ни за какой конкретно клуб не переживаю, а болею скорее за отдельных игроков. Со многими из них я играл, да и тренерские штабы, стоявшие по обе стороны, тоже мне знакомы, под их руководством я играл. Ну а побеждает путь сильнейший! Для этого спорт и существует.

Хоккей остался в моей жизни. Я стал, а точнее, становлюсь тренером. И сейчас под моим руководством выступает команда СКА 2001 года рождения. Работа со взрослыми командами? Тут, наверное, как в хоккее, когда ребёнок приходит в спортшколу, становится на коньки, у него появляется цель стать взрослым профессиональным хоккеистом. Так и в тренерской деятельности. Так что, конечно, такое желание есть", — рассказал Горовиков в интервью пресс-службе московского клуба.