Главный тренер сборной Канады назначил капитана команды на МЧМ-2018

Главный тренер сборной Канады Доминик Дюшарм объявил капитана команды и его ассистентов на стартующем 26 декабря в Баффало молодёжном чемпионате мира.

Капитаном команды выбран 19-летний нападающий Диллон Дьюб («Келоуна», WHL). Он был выбран «Калгари Флэймз» на драфте НХЛ 2016 года во втором раунде под общим 56-м номером.



Ассистентами капитана выбраны защитники Кэйл Клэг («Брэндон», WHL, 51-й номер драфта 2016 года, «Лос-Анджелес Кингз»), Данте Фаббро (университет Бостона, H-EAST, 17-й номер драфта 2016 года, «Нэшвилл Предаторз») и Виктор Мете (100-й номер драфта 2016 года, «Монреаль Канадиенс»).

Мете провёл 27 матчей в нынешнем регулярном сезоне НХЛ, в которых сделал четыре результативные передачи.