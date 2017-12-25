Овечкин представлен в видеопоздравлении «Вашингтона» в образе Санты-стриптизёра

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в цикле рождественских видеопоздравлений, которые подготовил столичный клуб по случаю праздников. Россиянин представлен в образе Санты-стриптизёра — в экипировке Санта-Клауса с голым торсом, с большой бабочкой и табличкой с надписью Hohoho!



«Вашингтон» запустил серию видеопоздравлений с участием хоккеистов в начале месяца, и каждый день календаря был представлен одним из игроков команды. Непосредственно в канун Рождество был выпущен ролик с участием капитана.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».