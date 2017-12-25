Ткачёв, Налимов и Саюстов перешли в «Салават» и присоединятся к команде в Омске

Как стало известно «Чемпионату», экс-нападающие «Адмирала» Дмитрий Саюстов и Владимир Ткачёв, а также вратарь Иван Налимов присоединятся к новому клубу в Омске. Хоккеисты уже заключили контракты с «Салаватом Юлаевым» и покинули Владивосток. 27 декабря они могут дебютировать за уфимский клуб в гостевом матче с «Авангардом».

Замена Мозякину или усиление «Салавата»? 5 клубов, интересующихся Ткачёвым Внимание к одному из самых талантливых хоккеистов КХЛ колоссальное.

Ткачёв, Саюстов и Налимов были в числе пятерых игроков «Адмирала», получивших статус неограниченно свободных агентов.

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