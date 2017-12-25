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Рыспаев расторг контракт с усть-каменогорским «Торпедо»

Хоккей

Защитник Дамир Рыспаев расторг контракт с усть-каменогорским «Торпедо», который был рассчитан до конца сезона. Об этом сообщает «Шайба.kz».

22-летний игрок обороны провёл семь матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и забросил одну шайбу. Летом 2016 года КХЛ наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча «Барыса» с «Куньлунь Ред Стар» после того, как он начал драку с тремя игроками китайской команды поочерёдно, а также атаковал скамейку запасных «Куньлуня». Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ.

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