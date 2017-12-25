Защитник Степан Захарчук покинул «Ак Барс», сообщил агент хоккеиста Сергей Паремузов.
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Иначе все будут кататься с опущенной головой.
«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Захарчук продолжит карьеру в КХЛ, сейчас мы ведём переговоры с несколькими командами», — сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
31-летний Захарчук выступал за казанскую команду с сезона-2009/10 и выиграл с ней кубок Гагарина. В текущем регулярном чемпионате он провёл 11 матчей и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+4». Всего в КХЛ на счету Захарчука 84 (21+63) балла за результативность и 642 минуты штрафа в 446 матчах при показателе полезности «+47».
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