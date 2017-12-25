Курри: хорошо, что после травмы Пильстрёма «Йокерит» смог быстро вернуть Мозеса

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал возвращение нападающего Стива Мозеса, который выступал за команду с 2012 по 2015 год.



«Травма Пильстрёма была очень неудачной для нашей команды, но здорово, что мы смогли быстро вернуть Мозеса. Он обладает хорошим катанием и усилит нашу атаку в этом и следующих сезонах. Мы все знаем его потенциал», — цитирует Курри пресс-служба клуба.

Мозес провёл в КХЛ 105 матчей в составе «Йокерита» и СКА и набрал 83 (49+34) балла за результативность. Сезон-2017/18 он начинал в АХЛ.