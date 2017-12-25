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«Питтсбург» может обменять Криса Летанга

Хоккей

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд рассматривает возможность изменения состава после праздников. Как сообщает Sportsnet, одним из кандидатов на обмен является защитник Крис Летанг.

«Летанг проводит ужасный сезон, он так и не вернулся в форму, в которой находился до травмы в середине прошлого сезона. «Питтсбург» с удовольствием расчистит место под потолком зарплат, а у Летанга остаётся четыре года по контракту с зарплатой $ 7,25 млн в год. Ещё один фактор, который может повлиять на решение Джима Рутерфорда, – то, что команда выиграла последний кубок Стэнли без Летанга», — сказал эксперт Ник Кипреос.

«Думаю, Рутерфорд хочет получить за Летанга центрфорвада и крайнего нападающего, которые приносили бы команде результат. Главный вопрос — здоровье защитника, в его способностях никто не сомневается», — сказал эксперт Эллиотт Фридман.

В текущем сезоне Летанг провёл 37 матчей и набрал 25 (2+23) очков при показателе полезности «-15». Он выступает за «Питтсбург» с сезона-2006/07 и выиграл с командой три кубка Стэнли.

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