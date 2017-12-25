Илья Ежов признан лучшим вратарём недели в КХЛ

КХЛ определила лауреатов 18-й недели турнира в четырёх номинациях:

– лучшим вратарём признан Илья Ежов («Нефтехимик»), в двух матчах одержавший две победы, обе — на ноль. Сухая серия голкипера продолжается и на данный момент составляет 143 минуты 33 секунды;

– лучшим защитником признан Войтех Мозик («Витязь»), одержавший вместе с командой две победы в трёх матчах и набравший в них 4 (2+2) очка (лучший результат в лиге среди игроков его амплуа). В гостевом матче с ЦСКА на счету защитника дубль, одна из шайб стала решающей. Мозик также отметился 11 бросками по воротам и заблокировал 8 бросков соперников;

– лучшим нападающим признан Роберт Саболич («Адмирал»), в четырёх матчах забросивший четыре шайбы (лучший результат недели в лиге среди игроков его амплуа) и отметившийся одной голевой передачей. В игре с «Амуром» нападающий сделал дубль (одна из шайб стала победной). На его счету также 22 броска по воротам и 10 силовых приёмов;

– лучшим новичком признан нападающий Игорь Гераськин («Северсталь»), в двух гостевых матчах отметившийся голом (ставшим для него дебютным в КХЛ) и результативной передачей. Гераськин не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1», в среднем проводил на льду 14 минут 11 секунд и нанёс 5 бросков по воротам.