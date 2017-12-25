КХЛ подтвердила переход Захарчука в «Торпедо»

КХЛ подтвердила переход защитника Степана Захарчука в «Торпедо», ранее об этом сообщал «Чемпионат». Захарчук расторг контракт с «Ак Барсом» и заключил одностороннее соглашение до конца сезона с нижегородской командой.

31-летний Захарчук выступал за казанскую команду с сезона-2009/10 и выиграл с ней кубок Гагарина. В текущем регулярном чемпионате он провёл 11 матчей и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+4». Всего в КХЛ на счету Захарчука 84 (21+63) балла за результативность и 642 минуты штрафа в 446 матчах при показателе полезности «+47».