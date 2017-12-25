Ткачёв сыграет в звене с Глуховым и Косовым в матче «Ак Барса» с «Авангардом»

«Авангард» и «Ак Барс» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в Омске в 16:00 мск. Михаил Глухов и Ярослав Косов сыграют во втором звене казанской команды с Владимиром Ткачёвым, а Александр Свитов и Роб Клинкхаммер переведены в четвёртое звено.
«Авангард»
Фурх (Шилин);
Анелёв – Чудинов, Кугрышев – Хохряков – Ро;
Минеев – Мартынов, Кошелев – Семёнов – Михеев;
Медведев – Меньшиков, Файзуллин – Стась – Жукенов;
Березин, Ковалёв – Фисенко – Пережогин, Зубов.
«Ак Барс»
Гарипов (Шарыченков);
Марков – Яруллин, Зарипов – Ландер – Галиев;
Манухов – Батыршин, Глухов – Ткачёв – Косов;
Охтамаа – Лямкин, Лукоянов – Потапов – Язьков;
Голубев – Свитов – Клинкхаммер.
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«Авангард» уступит у себя дома «Ак Барсу», а набирающая силу «Магнитка» даст бой СКА.