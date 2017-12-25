Ткачёв сыграет в звене с Глуховым и Косовым в матче «Ак Барса» с «Авангардом»

«Авангард» и «Ак Барс» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в Омске в 16:00 мск. Михаил Глухов и Ярослав Косов сыграют во втором звене казанской команды с Владимиром Ткачёвым, а Александр Свитов и Роб Клинкхаммер переведены в четвёртое звено.



«Авангард»

Фурх (Шилин);

Анелёв – Чудинов, Кугрышев – Хохряков – Ро;

Минеев – Мартынов, Кошелев – Семёнов – Михеев;

Медведев – Меньшиков, Файзуллин – Стась – Жукенов;

Березин, Ковалёв – Фисенко – Пережогин, Зубов.

«Ак Барс»

Гарипов (Шарыченков);

Марков – Яруллин, Зарипов – Ландер – Галиев;

Манухов – Батыршин, Глухов – Ткачёв – Косов;

Охтамаа – Лямкин, Лукоянов – Потапов – Язьков;

Голубев – Свитов – Клинкхаммер.