Форвард «Северстали» Чернов дисквалифицирован на один матч за толчок на борт

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Адмирал» — «Северсталь» (2:3).

Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Северстали» Павла Чернова наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.12 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Видео нарушения Чернова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.