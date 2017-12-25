Кошечкин не попал в заявку «Металлурга» на матч со СКА

«Металлург» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в Магнитогорске в 17:00 мск. В воротах хозяев сыграет Илья Самсонов, Василий Кошечкин второй раз подряд не попал в заявку команды.
«Металлург»
Самсонов (Загидуллин);
Ли – Бирюков, Мозякин – Коварж – Вольски;
Терещенко – Пивцакин, Тимкин – Осала – Сироткин;
Денисов – Игошев, Кокарев – Эллисон – Чибисов;
Бобряшов, Швырёв, Платонов – Калетник – Казионов.
СКА
Коскинен (Шестёркин);
Гавриков – Войнов, Ковальчук – Дацюк – Барабанов;
Хафизуллин – Рундблад, Широков – Шипачёв – Плотников;
Яковлев – Белов, Гусев – Коскиранта – Карпов;
Рыков – Зуб, Тихонов – Каблуков – Торесен.
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