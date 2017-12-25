Кошечкин не попал в заявку «Металлурга» на матч со СКА

«Металлург» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в Магнитогорске в 17:00 мск. В воротах хозяев сыграет Илья Самсонов, Василий Кошечкин второй раз подряд не попал в заявку команды.



«Металлург»

Самсонов (Загидуллин);

Ли – Бирюков, Мозякин – Коварж – Вольски;

Терещенко – Пивцакин, Тимкин – Осала – Сироткин;

Денисов – Игошев, Кокарев – Эллисон – Чибисов;

Бобряшов, Швырёв, Платонов – Калетник – Казионов.



СКА

Коскинен (Шестёркин);

Гавриков – Войнов, Ковальчук – Дацюк – Барабанов;

Хафизуллин – Рундблад, Широков – Шипачёв – Плотников;

Яковлев – Белов, Гусев – Коскиранта – Карпов;

Рыков – Зуб, Тихонов – Каблуков – Торесен.

Скабелка не перехитрит Билялетдинова. Прогнозы на игровой день КХЛ «Авангард» уступит у себя дома «Ак Барсу», а набирающая силу «Магнитка» даст бой СКА.