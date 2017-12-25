3-й бомбардир «Омских Ястребов» Алексей Зубов дебютировал в КХЛ

19-летний нападающий «Авангарда» Алексей Зубов дебютировал в КХЛ в матче регулярного чемпионата с «Ак Барсом», который проходит в Омске.

Скабелка не перехитрит Билялетдинова. Прогнозы на игровой день КХЛ «Авангард» уступит у себя дома «Ак Барсу», а набирающая силу «Магнитка» даст бой СКА.

Зубов в этом сезоне перешёл из команды МХЛ «Алтай» в «Омские Ястребы» и является третьим бомбардиром команды, набрав 16 (6+10) очков в 24 играх. Всего в сезоне на его счету 27 (11+16) баллов за результативность в 38 играх.

После первого периода «Авангард» уступает со счётом 0:1 после гола Роба Клинкхаммера.

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