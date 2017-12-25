КХЛ отменила «2+10» форварда «Салавата» Короткова в матче с «Сибирью»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Сибирь» — «Салават Юлаев», который состоялся 23 декабря.

На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Короткова наказание по правилу 540 а (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – малый штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) – п. 1.3.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.