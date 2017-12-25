Галиев – о поражении от «Авангарда»: обидно, думал, «Ак Барс» переломил игру

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:5).



«Обидно, проиграли в третьем периоде. Второй отрезок играли хорошо, выстояли «5 на 3», думал, переломим игру, но не получилось. Не было никакой расслабленности, поговорили в перерыве, настраивались на третий период, но они забили, если не ошибаюсь, в первые пять минут, и это сказалось. Усталости в конце матча не было, думаю, не повезло не смогли отыграться. Вроде и давили в концовке, играли «6 на 5», пытались, но… Обидно.



Не обращаем внимания на расстановку команд в конференции, нам не важно, кто на каком месте. Главное сейчас – наладить игру перед плей-офф. Конечно, с Зариповым очень легко играть, он всегда подсказывает, мы много разговариваем, думаю, наше звено с каждой игрой будет добавлять. Да, сделал дубль сегодня, но лучшим в сезоне этот матч был бы, если бы выиграли.



В КХЛ очень высокий уровень, хороший подбор игроков, команды все равные, очень интересно играть. Многие прочат финал СКА – «Ак Барс»? До этого ещё очень далеко, предстоит проделать огромный объём работы, но всё в наших силах, всё зависит от нас», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» одолел «Ак Барс» в Омске, дубли оформили Михеев и Галиев