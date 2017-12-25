«Динамо» М — ЦСКА: Никита Комаров подрался с Михаилом Пашниным

В первом периоде московского дерби «Динамо» и ЦСКА подрались нападающий хозяев Никита Комаров и защитник гостей Михаил Пашнин. Ближе к победе оказался хоккеист «Динамо», сумевший уронить на лёд оппонента.



В матче продолжается перерыв перед вторым периодом, счёт 2:1 в пользу команды Игоря Никитина.

Посмотреть видео с дракой можно на официальном сайте КХЛ.



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