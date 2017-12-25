Е. Корешков — о спаде в игре лидеров: видимо, нужно не только сажать на скамейку

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвёл итоги после поражения от «Салавата Юлаева» (0:2).



«Сегодня мы играли хорошо, но наша главная проблема, глобальная и основная причина наших поражений — у нас не играют наши лидеры, первое звено. Они не забивают, а пропускают, сегодня две шайбы пропустили, в игре с «Нефтехимиком» пропустили два гола, играя в большинстве. Что с ними, чего хотят – никто не знает. Разговариваем, тренируем, они на своей волне. Основная причина нашего поражения только в том, что наши лидеры не помогают нам.



Не думал ли посадить их на скамейку? Видимо, настал момент, когда не только на скамейку нужно сажать, а серьёзно разговаривать, нам такие помощники не нужны», — цитирует Корешкова официальный сайт «Барыса».

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