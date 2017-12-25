Вестерлунд: сегодня великолепно сыграл Кареев, «Салават» улучшил игру в обороне

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эррка Вестерлунд поделился впечатлениями от выигранного матча с астанинским «Барысом» (2:0), отметив игру Андрея Кареева.



«Это наша четвертая подряд игра на выезде. Матч был тяжелым, может быть, мы не всегда играли хорошо, но мы старались сделать все для победы. Мы улучшили игру в обороне, и великолепно сегодня сыграл вратарь», — приводит слова Вестерлунда официальный сайт «Барыса».



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