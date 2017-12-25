Полак: «Югре» нужно играть ещё лучше, и тогда всё будет very nice

Нападающий ХК «Югра» Войтех Полак поделился эмоциями от победы над ХК «Сочи» (2:0).

«Сегодня мы играли очень хорошо, как один кулак. Хорошо, что в первом периоде мы забили гол в большинстве, затем во втором не устали играть, но и забросить не смогли. В третьем – забили и в итоге выиграли матч. Но нам нужно играть еще лучше, и тогда все будет very nicе!



Рождество? Конечно, это добавило хороших эмоций. Но все-таки сегодня мы концентрировались только на игре», — приводит слова Полака официальный сайт клуба.