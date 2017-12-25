С. Зубов: «Сочи» сегодня встретился с отчаянной командой, которую не понял

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от поражения во встрече с ханты-мансийской «Югрой» (0:2).



«Во-первых, соперника — с победой. Мы сегодня встретились с отчаянной командой и не поняли до конца, с кем имеем дело. В зачет – несколько отрезков во втором и где-то три отрезка в третьем периодах. В остальном мы не показали той игры, которую способны и которую должны показывать из матча в матч», — приводит слова Зубова официальный сайт черноморской команды.

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