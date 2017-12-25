Емелин: наконец-то «Югра» победила с нулём в обороне

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин подвёл итоги после победы в матче с ХК «Сочи» (2:0).



«Хотелось бы ребят поздравить с победой. Наконец-то победили с нулем в обороне. Неплохо сыграли в обороне, где-то Илья подтащил, выручил в нескольких моментах. В атаке у нас игра получалась, забили два гола. Могли больше, но там Барулин тоже вытащил. Спасибо ребятам за игру. Хороший настрой был.



Когда Тимур Билялов вступит в игру? Пусть оклемается сначала, привыкнет к команде», — цитирует Емелина официальный сайт «Сочи».

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