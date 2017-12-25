Гатиятулин: у «Трактора» были ошибки, но за счёт самоотдачи их поправили

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от выигранного матча с минским «Динамо» (2:0).



«Понимали, что предстоит тяжелый матч. Соперник играет в активный хоккей. Так и получилось. В принципе, что готовили, практически всю игру удавалось выполнять. Понятно, ошибки были, но за счет самоотдачи, самоотверженной игры их удалось поправить. В общем, слова благодарности команде и слова благодарности болельщикам за поддержку», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт клуба.

«Трактор» одолел минское «Динамо» благодаря голам Бэйлена и Виделля