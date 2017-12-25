А. Нестеров: были готовы, что с «Локомотивом» будет много силовых единоборств

Нападающий «Лады» Александр Нестеров подвёл итоги выигранного матча с «Локомотивом» (3:1).



«В прошлом матче потерпели обидное поражение от Минска при хорошей игре, поэтому перед матчем с «Локомотивом» собрались, разобрали все ошибки, посмотрели, как ярославцы действуют в атаке и обороне. Радует, что сегодня это работа принесла плоды.



Мы понимали, в матче с «Локомотивом» будет очень много силовых единоборств, поэтому на тренировках дополнительное внимание уделили борьбе в углах площадки, сделали всё, чтобы быть готовыми к силовому хоккею. Нам необходимо было отдать все силы для победы, чтобы с хорошим настроением готовиться к следующему матчу. Соперник очень хорошо играет в большинстве, поэтому нам необходимо было меньше удаляться, но, к сожалению, в концовке третьего периода мы остались в меньшинстве. Слава богу, удалось выстоять и сохранить победный счёт. Спасибо нашему вратарю и всем игрокам, кто в меньшинстве ложился под шайбу и делал всё, чтобы она как можно меньше доходила до ворот.



Мы очень здорово действуем в звене с Соиным и Мастрюковым, поэтому надеюсь, что и дальше у нас всё будет получаться, а самое главное, без травм», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

«Лада» на домашней арене одержала победу над «Локомотивом»