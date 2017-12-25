И. Никитин: тройка Шалунова два гола пропустила, вы видите только атаку

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над московским «Динамо» со счётом 3:2 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Три разных периода, позитивным для нас получился третий. С головой и сердцем играли, дисциплинированно. Хороший матч, движение с обеих сторон было приличное. Где-то не хватало завершения, эмоции перехлёстывали. Довольны, что победили. Когда ребята 60 минут отыграли, хоккеисты непростые решения не всегда могут правильно оценить, нужно тонко подходить к этому.



Почему упала результативность? Причин несколько. Первая — Бочаров, вторая — «Динамо» билось, сражалось, третья — утомление ребят. Бросок есть, а резкости нет. Спад у всех команд бывает, нужно безболезненно его пройти, на характере. У нас в этом месяце 14 игр через день, много эмоций ребята отдали за сборную. Здесь проверяется, кто есть кто. Это, наоборот, хорошо, многие этого не знали раньше.



Тройка Шалунова сегодня два гола пропустила, Капризов неправильно сыграл, вы видите только атаку, а не оборону. Хоккей сейчас — симбиоз: нужно нападающим хорошо в атаке играть и наоборот», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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