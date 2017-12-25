Светлаков: парням из «молодёжки» — удачи. Надеюсь, в Баффало круг замкнётся

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков подвёл итоги матча с «Динамо» (3:2 Б), а также рассказал, как он будет смотреть игры молодёжного чемпионата мира.



«Нам нужно было сегодня выигрывать. Сегодня прошло дерби, и нам нужно было побеждать. Хорошо, что мы победили в серии буллитов. Едем дальше, постараемся закончить год на хорошей ноте. Все игры были тяжёлыми. Сегодня мы где-то могли сыграть получше. Все сражались и бились, а в концовке выстояли в меньшинстве. Думаю, игра “3 на 3” мне нравится больше, чем “4 на 4”. Поляны больше, больше времени. Первые три минуты в овертайме прошли впустую? Почему впустую, мы же всё-таки играли в хоккей. Нет ничего такого в том, что играли “4 на 4”.



Где-то нам не везёт, где-то нужно сыграть попроще и затолкать эту шайбу, чтобы удача к нам вернулась. Думаю, всё у нас получится. Главное, через это пройти. Есть ли усталость? Мы же готовились к сезону, все знали, что предстоит, так что все находились в равных условиях. Правда ли, что после игры с “Витязем” команду заставили ночевать на базе? У нас регулярно бывает такое. Это нормальная практика.



Конечно, я постараюсь посмотреть МЧМ. Не знаю, как насчёт выездных матчей, а вот первые два матча можно будет поглядеть, время позволяет. Из ЦСКА туда поехал Никита Макеев. Парням — удачи! Надеюсь, в Баффало круг замкнётся, они приедут оттуда с золотыми медалями», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

«Динамо» уступило по буллитам ЦСКА в московском дерби