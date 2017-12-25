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Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: седьмая подряд победа череповецкого «Алмаза»

Хоккей

В Высшей хоккейной лиге сегодня прошло четыре встречи.

Воскресенский «Химик» на домашнем льду уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» со счётом 2:3 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2017, понедельник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
2 : 3
1:1, 1:0, 0:1, 0:1
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
1:0 – Шутов (Мухин, Орлов) – 06:35 (5x5), 1:1 – Скворцов (Лебедев, Ху) – 16:52 (5x4), 2:1 – Куваев – 39:52 (5x5), 2:2 – Новожилов – 55:25 (5x5), 2:3 – Гарифулин (Скворцов) – 63:32 (5x5)

«Горняк» на домашней арене оказался сильнее хоккейного клуба «Рязань» — 2:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2017, понедельник. 16:30 МСК
Горняк
Учалы
2 : 1
1:1, 0:0, 1:0
ХК Рязань
Рязань
1:0 – Пилипенко – 00:13 (бул), 1:1 – Рукин (Репьях, Карпов) – 17:02 (5x5), 2:1 – Мингалеев (Арсенюк, Антонов) – 49:49 (5x5)

«Южный Урал» в серии буллитов обыграл воронежский «Буран» — 3:2 Б.

ВХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2017, понедельник. 16:30 МСК
Южный Урал
Орск
3 : 2
1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Буран
Воронеж
0:1 – Горшков (Алёшин) – 08:26 (5x4), 1:1 – Дорофеев (Васильев, Гавриленко) – 09:32 (5x4), 2:1 – Чугуев (Харькин, Манухов) – 35:33 (5x4), 2:2 – Алёшин (Геращенко) – 47:24 (5x4), 3:2 – Гавриленко – 65:00 ( ПБ)

Чеховская «Звезда» на домашнем льду оказалась сильнее китайского клуба «Чэн Тоу» — 3:2 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2017, понедельник. 18:30 МСК
Звезда
Чехов
3 : 2
1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Чэн Тоу
Цзилинь
0:1 – Дельнов – 00:55 (5x5), 1:1 – Пешехонов (Антипов) – 07:35 (5x5), 1:2 – Ячменёв (Полинин, Дельнов) – 28:22 (5x5), 2:2 – Купцов (Карнаухов, Окулов) – 31:45 (5x5), 3:2 – Окулов (Карнаухов, Сергеев) – 63:26 (4x3)

В МХЛ прошло две встречи.

МХК «Рига» на домашнем льду потерпел поражение от «Алмаза» — 0:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2017, понедельник. 14:00 МСК
ХК Рига
Рига
0 : 3
0:1, 0:2, 0:0
Алмаз
Череповец
0:1 – Жирнов (Данч, Заплатников) – 06:14 (5x5), 0:2 – Заплатников (Сычушкин, Климов) – 29:38 (5x5), 0:3 – Заплатников – 37:31 (5x5)

«Амурские Тигры» переиграли «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 5:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2017, понедельник. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
5 : 2
1:2, 1:0, 3:0
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
0:1 – Жохов (Забабурин, Крутий) – 07:35 (5x4), 1:1 – Лушников (Мисько, Пивовар) – 08:16 (5x5), 1:2 – Свобода (Стрижов) – 14:14 (5x4), 2:2 – Пивовар (Гендунов, Беляков) – 36:38 (5x4), 3:2 – Шунькин (Мартынов, Беляков) – 43:55 (5x5), 4:2 – Волошин (Ядрёнов, Лушников) – 46:50 (5x5), 5:2 – Мартынов (Волошин, Лушников) – 58:40 (en)
Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ?
Далеко не все доросли до КХЛ, а кто-то уже закончил с хоккеем.
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