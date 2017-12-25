Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: седьмая подряд победа череповецкого «Алмаза»

В Высшей хоккейной лиге сегодня прошло четыре встречи.



Воскресенский «Химик» на домашнем льду уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» со счётом 2:3 ОТ.

«Горняк» на домашней арене оказался сильнее хоккейного клуба «Рязань» — 2:1.

«Южный Урал» в серии буллитов обыграл воронежский «Буран» — 3:2 Б.

Чеховская «Звезда» на домашнем льду оказалась сильнее китайского клуба «Чэн Тоу» — 3:2 ОТ.

В МХЛ прошло две встречи.



МХК «Рига» на домашнем льду потерпел поражение от «Алмаза» — 0:3.

«Амурские Тигры» переиграли «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 5:2.