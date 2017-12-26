Кирилл Кольцов забил свой первый гол после перехода в «Спартак»

Защитник «Спартака» Кирилл Кольцов забил свой первый гол во втором матче за новую команду. Он открыл счёт в игре с «Адмиралом», которая проходит во Владивостоке.

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Кольцов начинал сезон в «Тракторе», за который провёл 29 матчей и набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «-18», после чего клуб расторг с ним контракт.



Всего в КХЛ на счету Кольцова 314 (73+241) очков в 560 матчах, он является обладателем кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева».

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Видео гола Кольцова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.