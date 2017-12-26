Ландеског — сборной Швеции U20: никакого уважения к Канаде и США, берите золото!

Шведский нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског обратился к молодёжной сборной Швеции с призывом выиграть чемпионат мира, который стартует в Баффало 26 декабря.

«Сметайте всех! Никакого уважения к канадцам, никакого уважения к американцам. Идите и покажите, кто лучше всех. Привезите домой золотые медали!» — цитирует Ландескога Aftonbladet.

Сборная Швеции выигрывала золото молодёжных первенств два раза – в 1981 и 2012 годах. Последний раз команда завоёвывала медали в 2014-м (серебро). Действующим чемпионом мира является сборная США, которая в 2017 году обыграла в финале Канаду.